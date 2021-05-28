Шесть пляжей откроется в Новосибирске

Новосибирские пляжи почти готовы к открытию, этим летом будут работать пляж в Бугринской роще, «Звезда» и четыре пляжа вдоль парка «У моря Обского», сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

«Пока новосибирское водохранилище еще не достаточно заполнено, проводится очистка береговой линии – той части, которая в дальнейшем будет под водой. После его наполнения задача водолазов обследовать дно и посмотреть, принесла ли что-то с собой вода. Работы планируется провести в первой декаде июня», – говорится в сообщении.

Дно Бугринского пляжа водолазы-спасатели обследовали первым, так как здесь вода поднялась на достаточный уровень. Сейчас администрация парка готовит пляж к открытию, дата которого будет зависеть от результата анализов воды и грунта и получения разрешительных документов.