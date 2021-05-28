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Ученые предупредили о приближающейся катастрофе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Hermann / Pixabay License

Американские ученые предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под угрозу существование прибрежных городов. Например, Нью-Йорка и Шанхая. Первые признаки катастрофы уже заметны, сообщили исследователи

Повышение температуры на планете приводит к таянию арктических льдов и это напрямую влияет на жизнь людей. Не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы в результате глобального потепления спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров.

«Мы уже видим первые признаки этой проблемы», — цитирует РИА Новости исследователей.

По последним данным, таяние ледников может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. И сокращение парниковых газов и технологический прогресс, вероятно, не предотвратят катастрофу.

Но сохранение темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния примерно к 2060 году. Повышение уровня Мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми во временных масштабах существования человечества.

Очищение атмосферы Земли от углекислого газа к тому моменту не сможет остановить этот процесс, и к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня, подытожили специалисты.

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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