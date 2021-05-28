Новак поспорил с США о «грязном российском газе»

Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет в несколько раз меньший углеродный след, чем газ из США, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле».

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», «по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».

Это в основном связано с тем, что в США большую часть газа добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отметил вице-премьер.

«В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — заключил он.