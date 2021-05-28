НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новак поспорил с США о «грязном российском газе»

Источник:
ТАСС
214 2
Фото: © Пресс-служба президента России

Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет в несколько раз меньший углеродный след, чем газ из США, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле».

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», «по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».

Это в основном связано с тем, что в США большую часть газа добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отметил вице-премьер.

«В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — заключил он.

Еще по теме
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Солнечная система зарядки электромобилей заработала в Новосибирске
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Цены на газ повысят летом
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шесть пляжей откроется в Новосибирске
Холодная погода в Забайкалье задержала саранчу в спячке
Вода в Оби у барнаульского Затона приблизилась к критической отметке
COVID-ограничения в Томской области продлили до 30 июня
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Обсуждение (2)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
28 мая 16:15
(МСК)
Швеция
Великобритания
28 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Канада
Весь календарь
Последние матчи
27 мая 20:15
(МСК)
Швеция 2
Чехия 4
27 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Италия 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • BotaDron — 50 баллов
  • polim10 — 50 баллов
  • Banifaciy — 48 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Экс-полицейские по делу Голунова получили от пяти до 12 лет колонии
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
Новак поспорил с США о «грязном российском газе»
АвтоВАЗ объяснил бесперспективность платформы Vesta
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

gena415

гоню свой алкоголь уже лет 10 ,последние 5 лет с зерна и настаиваю в дубовой бочке . и вот вопрос к...

Uynachalnica

ЦитатаКроме этого, из 160 тысяч сельских населенных пунктов в России 45% официально не имеют магазинов...

Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..
Sibnet.Ru