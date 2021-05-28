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Выставка «Кризис отношений» вдохновит гостей на новые идеи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено организаторами фестиваля

Весь спектр современного искусства можно оценить на фестивале Artweek «Кризис отношений». Зрители смогут увидеть абстрактные сюжеты в живописи, высокотехнологичные инсталляции и дерзкие скульптуры. Выставка нацелена на то, чтобы вдохновить зрителей новыми идеями.

Фестиваль «Кризис отношений» проходит в холле бывшего Лексус центра по адресу Большевистская, 119а. Новосибирцы еще могут успеть взглянуть на представленную экспозицию — организаторы продлили время выставки до воскресенья, 30 мая, включительно.

На выставке представлены работы новосибирской студии реалистичной скульптуры и бутафории Freeart nsk. Многие их работы выполнены на тему внеземных цивилизаций, зомби, фантастических персонажей. Вес скульптур может достигать сотни килограммов.

Freeart представил на «Кризисе отношений» инсталляцию «Дерево жизни». Для зрительного восприятия «Древо Жизни» — это новый «Аватар», пиршество, аттракцион воссозданной модели мира, и это – с одной стороны. С другой, смыслообразующей — «Древо жизни», как духовный поиск человеком человечества.

Также среди авторов арт-объектов выставки художница Светлана Соловьева, которая создает большие холсты на тему экологии и взаимоотношения человека с окружающим миром, фотограф Тимур Икоев, который совмещает несколько миров в одной работе, и многие другие современные деятели искусств.

В воскресенье во время закрытия фестиваля выступит специальный гость — музыкант Autboy. Он известен музыкой в стиле экспериментал, альтернатива и инди-поп. Autboy параллельно записывает англоязычные песни совместно с Belchev (их треки играют на radio Record, Maximum, DFM).

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