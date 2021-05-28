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Холодная погода в Забайкалье задержала саранчу в спячке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ChriKo / CC BY-SA 3.0

Низкая температура, частые дожди и влажность соврали «планы» саранчи в Забайкалье на раннее появление в регионе. В крае фиксируют единичные случаи пробуждения насекомого, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Погодные условия текущей весны сложились неблагоприятно для раннего выхода саранчовых вредителей. Единичное отрождение личинок отмечено в Читинском районе лишь с 20 мая, что на месяц позже среднемноголетних значений», — объяснила руководитель филиала Россельхозцентра по региону Марина Овчинникова.

Специалисты отдела по защите растений продолжают обследования. По данным правительства, как только погода в июне улучшится, саранча выйдет из состояния зимовки. Также в это время возможен массовый вылет бабочек лугового мотылька.

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gena415

гоню свой алкоголь уже лет 10 ,последние 5 лет с зерна и настаиваю в дубовой бочке . и вот вопрос к...

Uynachalnica

ЦитатаКроме этого, из 160 тысяч сельских населенных пунктов в России 45% официально не имеют магазинов...

Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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