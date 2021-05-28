Холодная погода в Забайкалье задержала саранчу в спячке

Низкая температура, частые дожди и влажность соврали «планы» саранчи в Забайкалье на раннее появление в регионе. В крае фиксируют единичные случаи пробуждения насекомого, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Погодные условия текущей весны сложились неблагоприятно для раннего выхода саранчовых вредителей. Единичное отрождение личинок отмечено в Читинском районе лишь с 20 мая, что на месяц позже среднемноголетних значений», — объяснила руководитель филиала Россельхозцентра по региону Марина Овчинникова.

Специалисты отдела по защите растений продолжают обследования. По данным правительства, как только погода в июне улучшится, саранча выйдет из состояния зимовки. Также в это время возможен массовый вылет бабочек лугового мотылька.