Тимати выберет победительницу «Холостяка»

Финал восьмого сезона шоу «Холостяк» покажут на ТНТ в 20.00 субботу, 29 мая, рэпер Тимати выберет победительницу из двух девушек — Алисы Грабовой и Екатерины Сафаровой.

Тимати подарит победительнице кольцо известного ювелирного бренда Jacob & Co стоимостью около 16 миллионов долларов. Он намекает в анонсе финала шоу, что такое кольцо, сделанное на заказ у известного ювелира, дарят на помолвку.

Зрители склоняются к тому, что Тимати выберет Екатерину Сафарову. Их отношения складывались более страстно.

Сам Тимати в шоу говорил, что точно не уйдет в финале, не выбрав невесту. Но в Сети появилась оригинальная версия концовки проекта. Якобы на шоу в финал может прийти его бывшая Анастасия Решетова, и он выберет ее.

Действительно, в последнее время его видели с ней в общей компании, сам артист признавался, что продолжит общаться с матерью своего ребенка. Но сама Решетова опровергала возможность воссоединения с Тимати.