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Вода в Оби у барнаульского Затона приблизилась к критической отметке

Источник:
Sibnet.ru
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Режим повышенной готовности ввели в микрорайоне Барнаула Затон из-за приближения уровня воды в Оби к критической отметке, сообщила администрация города.

На 28 мая уровень воды в реке Обь составляет 556 сантиметров выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 сантиметров, отмечают власти города. При уровне 580 сантиметров выше нуля водомерного поста прекращается автомобильное сообщение. Здесь проживает 2287 человек.

В Затоне уже провели подворовый обход населения и получили с жителей расписки на согласие или отказ на эвакуацию. Определены четыре пункта для возможного временного размещения населения. Маломобильных жителей – это тяжелобольные, инвалиды, беременные и дети до года, с их согласия планируется эвакуировать заранее в школу №1. Также возможно размещение у родственников и знакомых.

На сегодняшний день в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков и четыре участка дороги. При уровне 580 сантиметров выше уровня водомерного поста планируется установить водоналивную дамбу на улице Лоцманской. В Затоне дежурит спасательное подразделение, введено круглосуточное дежурство оперативной группы.

Перевозка населения будет проводиться с помощью теплоходов, график движения которых будет максимально соответствовать автобусному для удобства населения. В случае необходимости в случае эвакуации населения задействуют баржу.

Планируется организовать круглосуточное дежурство инспекторов ГИБДД с патрульной машиной на подъезде к микрорайону с целью ограничения движения транспорта, а также сотрудников полиции для поддержания общественного порядка в микрорайоне.

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