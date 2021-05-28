Мать с ребенком прыгнула из окна гостиницы во время пожара в Бурятии

Мини-гостиница загорелась в четверг ночью в Улан-Удэ. Спасаясь, женщина с ребенком выпрыгнула из окна, а один из постояльцев не сумел выбраться и погиб, сообщило региональное СУ СК России.

В субботу около 0.00 по местному времени (19.00 мск) загорелись здания в дачном товариществе «Урда-Уула». Одно из них использовалось как мини-гостиница. На первом этаже размещалась СТО, на втором и третьем этаже — 15 жилых помещений, их сдавали в аренду. В то время, когда начался пожар, в номерах находилось примерно 13 постояльцев. Точное число устанавливает региональный СК.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже в мастерской. Часть жителей эвакуировались самостоятельно. Но одна из женщин, находившаяся на третьем этаже, схватила ребенка и выпрыгнула их окна. Она и ребенок получили травмы. А во время тушения пожара спасатели обнаружили тело постояльца — жителя Иркутской области.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). Обвиняемому владельцу мини-гостиницы грозит до шести лет лишения свободы.