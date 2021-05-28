COVID-ограничения в Томской области продлили до 30 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил в регионе ограничения, связанные с распространением коронавируса – в первую очередь, масочный режим.

О продлении особого режима власти региона сообщили в пятницу. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Режим ограничений остался прежним: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, другие учреждения сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию», – говорится в сообщении.

В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы на входе всем должны мерить температуру.

Власти региона пояснили, что пока в Томской области сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями.