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Новые постеры к сериалу «Локи» восхитили поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители»

Студия Marvel выпустила очередной тизер к предстоящему сериалу «Локи», а также опубликовала постеры, которые привели поклонников в восторг.

Тизер содержит как уже обнародованные ранее кадры, так и новые. Постеры, которые опубликованы в официальном аккаунте сериала в Instagram, представляют итоговый варианта для основных персонажей. Это герои Тома Хиддлстона, Оуэна Уилсона, Гугу Мбата-Роу и Вуни Масака. Поклонники разразились целой серией восторженных комментариев.

Первую серию зрители увидят уже 9 июня. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по средам. События шоу развернутся сразу после финальных «Мстителей». Локи из основной временной линии киновселенной пал от руки Таноса еще в «Войне бесконечности». Но в последних «Мстителях» Локи версии 2014 года похитил Тессеракт и сбежал. Этим он создал новую временную петлю. В тюрьме глава Управления временными изменениями агент Мобиус велит Локи исправить ситуацию, иначе его сотрут.

Известно, что у «Локи» будет и второй сезон. СМИ сообщали, что производство второго сезона должно начаться в январе 2022 года, и предположили, что премьера второго сезона «Локи» состоится в конце 2022 года.

Том Хилдстон рассказал журналистам, что не имеет смысла гадать о том, что же ждет Локи в будущем. При этом отметил, что интеллект Кевина Файги – главы студии Marvel, недооценивать нельзя.




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Топ комментариев

gena415

гоню свой алкоголь уже лет 10 ,последние 5 лет с зерна и настаиваю в дубовой бочке . и вот вопрос к...

Uynachalnica

ЦитатаКроме этого, из 160 тысяч сельских населенных пунктов в России 45% официально не имеют магазинов...

Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..
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