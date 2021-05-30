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Ученые Сибири работают над созданием новых аккумуляторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института неорганической химии СО РАН разрабатывают возможность применения новых материалов для металл-ионных аккумуляторов. Это позволит заменить литий-ионные на натрий-ионные аккумуляторы, что значительно снизит их стоимость, сообщила научный сотрудник лаборатории физикохимии наноматериалов Светлана Столярова.

Литий-ионные аккумуляторы используются не только в бытовой электронике, но и в электрическом транспорте. Но запасы лития в мире ограничены. Ученые и инженеры по всему миру ищут альтернативу использования лития при создании аккумуляторов, в том числе ученые СО РАН.

«Литий не самый дешевый металл. Мы занимаемся следующей ступенью — натриево-ионными аккумуляторы. Этот тот же самый щелочной металл, но он больше распространен в природе и имеет более дешевую стоимость. Если, например, заменить литий на натрий в автобусах или автомобилях, это будет для потребителя уже дешевле», — объяснила Столярова.

Трудность в замене лития более дешевым натрием возникает из-за разницы размеров катионов натрия и лития. Разработка такого типа аккумулятора началась еще в 1990 годах, а серийный выпуск только в 2015 года. Номинальное напряжение такого аккумулятора 3,6 – 3,7 вольт.

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