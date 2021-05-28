Крис Эванс показал последствия драки с Серым человеком

Крис Эванс, известны по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, показал свои травмы после съемок в другом проекте, над которым он работает совместно с режиссерами финальных «Мстителей» — братьями Руссо.

Речь идет о съемках картины «Серый человек», она никак не связана с Marvel и расскажет о противостоянии экс-оперативника ЦРУ и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги. В фильме так же снимаются Ана де Армас и Райан Гослинг, его премьера на Netflix запланирована на 2022 год.

Эванс выложил фотографии травмированной руки и иронично добавил, что вариации ее состояния похожи на неожиданный приход осени, но сжатый до одного больного съёмочного дня.

«Попал в небольшую драку с Серым Человеком», — добавил актер.