АвтоВАЗ объяснил бесперспективность платформы Vesta

Модернизация платформы Lada B/C экономически нецелесообразна, на ней нельзя создавать автомобили разных классов, поэтому АвтоВАЗ считает оправданным переход на шасси CMF-B из арсенала концерна Renault.

«Технические характеристики собственной платформы АвтоВАЗа не позволяют ее использование для создания кроссоверов и внедорожников, а электронная архитектура не позволяет внедрить элементы телематики, активной безопасности и контроля (активный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание разметки и дорожных знаков и т.д.), которые в будущем станут обязательными для всех автомобилей на российском рынке», — говорится в статье «Renaulution: импульс трансформации», размещенной в газете «Волжский автостроитель».

Доработка платформы Lada B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным.

Согласно плану, к 2025 году Lada полностью перейдет на модульную платформу CMF-B. Через четыре года прекратится выпуск Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.