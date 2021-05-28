Ягодицы Плетневой не поместились в джинсы

Певица Анна Плетнева опубликовала в Instagram интригующий снимок. Она сидит спиной к камере в джинах с заниженной талией, а ее ягодицы не помещаются в брюки.

Плетнева, признанная в 2020 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной России, опубликовала в соцсети серию соблазнительных снимков. На них певица продемонстрировала свой плоский живот и аппетитные формы.

Анна Плетнева по неизвестной причине закрыла комментарии к публикации, хотя раньше за ней такой осторожности не наблюдалась. Более того, в Instagram певицы очень лояльная аудитория, и редко встречаются хейтеры. За час фотографии Плетневой собрали более 7 тысяч лайков.