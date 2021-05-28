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Ягодицы Плетневой не поместились в джинсы

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Анна Плетнева опубликовала в Instagram интригующий снимок. Она сидит спиной к камере в джинах с заниженной талией, а ее ягодицы не помещаются в брюки.

Плетнева, признанная в 2020 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной России, опубликовала в соцсети серию соблазнительных снимков. На них певица продемонстрировала свой плоский живот и аппетитные формы.

Анна Плетнева по неизвестной причине закрыла комментарии к публикации, хотя раньше за ней такой осторожности не наблюдалась. Более того, в Instagram певицы очень лояльная аудитория, и редко встречаются хейтеры. За час фотографии Плетневой собрали более 7 тысяч лайков.

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Топ комментариев

gena415

гоню свой алкоголь уже лет 10 ,последние 5 лет с зерна и настаиваю в дубовой бочке . и вот вопрос к...

Uynachalnica

ЦитатаКроме этого, из 160 тысяч сельских населенных пунктов в России 45% официально не имеют магазинов...

Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..
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