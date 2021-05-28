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Известный повар поделился рецептами маринадов для шашлыков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Известный повар Илья Лазерсон рассказал о пяти маринадах для шашлыков, которые подойдут для свинины. Лучше помещать мясо в маринад на ночь.

Для лукового маринада повар в блендере измельчил лук с водой, а затем откинул луковую кашу на сито. В получившийся луковый сок он добавил растительное масло, как проводник для специй, а также насыпал молотый перец. Также в пакет с маринадом можно добавить чешуйки от целой головки лука.

«Мягкая кислота у томатного сока, она хорошо маринует мясо», — сказал Лазерсон. Стакан сока понадобится для второго маринада. К нему добавить  две столовые ложки вустерского соуса, растительного масла и чешуйки лука. 

Для греческого маринада повар взял растительное масло, стакан натурального йогурта, черного перца, орегано. Азиатский маринад состоит из растительного масла, сладкого китайского соуса, соевого соуса, сухого чеснока, кунжутное масло, красный сладкий перец.

Маринад с зирой: растительное масло, сухой чеснок, зира, молотый перец и нарезанный лук. 

Тема: Человек и еда
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