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Разработка сибирских ученых сделает импланты безопаснее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники Института неорганической химии СО РАН разработали способ нанесения благородных металлов на импланты. Это поможет избежать осложнений и отторжения тканей у пациентов, сообщила заведующая лабораторией химии и летучих координационных и металлоорганических соединений Тамара Басова.

Исследователи разработали способ осаждения металлов из газовой фазы на импланты из полимерных и металлических материалов. Ученые берут благородный металл, например, платину, преобразуют его в летучее вещество, переводят в паровую фазу и покрывают материал. 

Покрытие из благородных металлов увеличивает биосовместимость. Это важно для пациентов со сниженным иммунитетом, например для онкобольных.

«Чтобы не развивалось отторжение тканей и чтобы избежать различных осложнений. Те импланты, которые сейчас устанавливают, тоже имеют покрытия, либо проходят обработку антибактериальными реагентами», — объяснила Басова.

Но способ химического осаждений, предложенный сибирскими учеными, позволит экономить материал покрытия, так как на имплант наносится не сплошное покрытие, а наночастицы.

«И наноточки позволят создать экономию материала. А, потом, в отличие от многих существующих методов этот метод позволяет осаждать покрытия на изделия сложной формы», — сказала завлабораторией.

Ученые уже использовали способ на имплантах из титана и углеродных материалов. Сейчас они работают над нанесением пленки из платины на полимерный материал.

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