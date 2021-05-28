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Американская разведка узнала о происхождении коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © UK Department for International Development

Разведслужбы США располагают данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

У представителей разведки есть до сих пор не изученная информация по этой проблеме, для лучшего ее понимания необходим компьютерный анализ. Как отмечает издание, речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, приводит ТАСС материал NYT.

Помимо этого в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории и ее работе.

В распространенном в среду письменном заявлении от имени президента США Джо Байдена говорилось, что разведсообщество страны не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории.

В связи с этим Байден поручил спецслужбам США «вновь удвоить усилия» с целью изучения всех имеющихся данных. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что поручение президента США указывает на то, что «США не заботятся о фактах и истине» и «используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины».

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corrector

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