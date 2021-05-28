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Собака напала на ребенка на детской площадке в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Собака покусала восьмилетнюю девочку на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

Следствие организовало проверку по сообщениям СМИ. Из опубликованной информации следует, что ЧП произошло во дворе дома на Линейной улице. Две младшеклассницы возвращались из школы и задержались на детской площадке.

«Во время игры на восьмилетнюю девочку набросилась собака и покусала ее. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая отогнала пса», – говорится в сообщении.

Родители девочки обратились в медучреждение, где ребенку обработали раны. В ходе проверки будут установлены другие детали ЧП.

Это уже не первый подобный случай в Новосибирске в этом году. После одного из инцидентов депутат Горсовета от «Единой России» Екатерина Митряшина предложила усыплять уличных животных.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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gena415

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Uynachalnica

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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