Собака напала на ребенка на детской площадке в Новосибирске

Собака покусала восьмилетнюю девочку на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

Следствие организовало проверку по сообщениям СМИ. Из опубликованной информации следует, что ЧП произошло во дворе дома на Линейной улице. Две младшеклассницы возвращались из школы и задержались на детской площадке.

«Во время игры на восьмилетнюю девочку набросилась собака и покусала ее. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая отогнала пса», – говорится в сообщении.

Родители девочки обратились в медучреждение, где ребенку обработали раны. В ходе проверки будут установлены другие детали ЧП.

Это уже не первый подобный случай в Новосибирске в этом году. После одного из инцидентов депутат Горсовета от «Единой России» Екатерина Митряшина предложила усыплять уличных животных.