Локоть назвал «Бионорд» хорошим борцом с пылью

Реагент «Бионорд» показал свою эффективность не только при уборке снега, но и как средство от пыли, поэтому его применение на дорогах Новосибирска будут увеличивать, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Отказ от песко-соляной смеси улучшил ситуацию с пылью в Новосибирске. Есть и другие проблемы — своевременная уборка крупного отсева, который применяем на территории города», — сказал градоначалньик.

Он отметил, что надо делать упор на химические реагенты такие, как «Бионорд».

«При этот открываются его новые стороны не только зимней уборки, но и по борьбе с пылью. Этот реагент показывает превосходные свойства, и мы намерены расширять практику применения. Хотя это дороже для бюджета, но эффективность после применения компенсирует эти недостаток», — сказал Локоть.

«Бионорд» используется для плавления льда на дорогах. Жители и депутаты Красноярска добивались запрета реагента, из-за того, что он делает город грязнее, портит покрытие машин и обуви.