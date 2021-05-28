Половина россиян перестала ждать улучшений в экономике

Почти половина россиян не ожидают каких-либо изменений в экономической ситуации в стране, свидетельствуют результаты совместного исследования компаний «Ромир» и BCG.

«Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения экономики в стране в ближайшем будущем, составила 43% (41% мужчин и 43% женщин) от всех россиян. В прошлом году доля приверженцев стагнации составляла 21%», — приводит ТАСС результаты исследования.

Негативно настроена примерно треть респондентов. Так, 36% мужчин и 32% женщин считают, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России в той или иной степени придерживаются 22% россиян. «Экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение» — с данной позицией согласны 10% опрошенных россиян (10% мужчин и 10% женщин).

«За год количество оптимистично настроенных граждан увеличилось и сегодня составляет 12%, а негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше соотечественников — положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные», — отметил директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.