Ремонт Коммунального моста в Новосибирске начнут летом

Ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске начнется летом, движение по мосту будет частично перекрыто, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Проект ремонта моста направили для проверки в «Главгосэкспертизу России». По итогам проверки будет определена сметная стоимость ремонта.

«Будет сужение, но полностью закрытия движения (по мосту) не будет. Ремонт коммунального моста начнется этим летом», — сказал Локоть.

Коммунальный мост открыли 20 октября 1955 года. Это первый автомобильный мост Новосибирска. Его еще капитально не ремонтировали. За четыре года, начиная с 2021 года, планируют отремонтировать лестницы, опорные и пролетные строения моста.