Холодная погода с ночными заморозками установится в Забайкалье

Холодная погода с ночными заморозками, дождями и грозами ожидается в Забайкалье на выходных, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Неустойчивая погода ожидается на выходных в Забайкальском крае. В течение дня и ночью ожидаются небольшие, кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, но в некоторых районах ударят заморозки до 3 градусов мороза. Днем в субботу ожидается от 17 до 22 градусов выше нуля, при облачности до 11 градусов. В воскресенье похолодает до 15 градусов, а при облачности до 10.

Синоптики ранее сообщили, что июнь в Забайкалье ожидается теплее обычного, но первая декада будет холодной. Ночью во второй пятидневке ожидаются заморозки, и дачникам лучше повременить с высадкой растений в открытый грунт.