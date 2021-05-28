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Холодная погода с ночными заморозками установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодная погода с ночными заморозками, дождями и грозами ожидается в Забайкалье на выходных, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Неустойчивая погода ожидается на выходных в Забайкальском крае. В течение дня и ночью ожидаются небольшие, кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, но в некоторых районах ударят заморозки до 3 градусов мороза. Днем в субботу ожидается от 17 до 22 градусов выше нуля, при облачности до 11 градусов. В воскресенье похолодает до 15 градусов, а при облачности до 10.

Синоптики ранее сообщили, что июнь в Забайкалье ожидается теплее обычного, но первая декада будет холодной. Ночью во второй пятидневке ожидаются заморозки, и дачникам лучше повременить с высадкой растений в открытый грунт.

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gena415

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Uynachalnica

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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