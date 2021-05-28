Новые лидеры появились на чемпионате мира по хоккею

Разгромная победа Швейцарии над Словакией вывела команду в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею в Риге. В группе В тоже сменился лидер — на первой строчке расположилась Финляндия.

Все участники ЧМ по хоккею сыграли по четыре игры. Швейцария одержала крупную победу над Словакией со счетом 8:1. Теперь в группе А сразу у трех команд по девять очков, но, так как учитываются разница шайб, количество забитых шайб и набранные очки в личных встречах, сборные расположились так: Швейцария, Словакия, Россия.

Последнее место в группе А занимает Швеция, потерпевшая третье поражение на турнире — теперь от Чехии (2:4).

Изменилась расстановка сил и в группе В. Сборная Финляндии обыграла сборную Италии (3:0). «Суоми» одержала три победы в четырех матчах и с 10 очками возглавляет группу.

Сборная Канады только в четвертом матче смогла победить соперников. Игра с Норвегией завершилась со счетом 4:2. Теперь «Кленовые листья» занимают шестую строчку в турнирной таблице.