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Десятый день ЧМ по хоккею: кто играет 30 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Восемь сборных поборются за очки в чемпионате мира по хоккею в воскресенье, З0 мая. В группе А сыграют Белоруссия против Швейцарии и Швеция против Словакии. В группе В сойдутся Италия с Канадой и Финляндия с Латвией.

Белоруссия — Швейцария (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Белоруссия неплохо начала мировой хоккейный турнир, победив Швецию. Однако последующие матчи показали истинную расстановку сил. Поражения от остальных соперников, в числе которых Великобритания и Дания, подтверждают невозможность плей-офф чемпионата для белорусов.

Швейцария на турнире выглядит более чем уверенно, являясь главным претендентом на выход из группы. У швейцарцев очень приличный состав, и тяжелой борьбы с белорусами ожидать не приходится. Коэффициент на победу Белоруссии — 6.80, на Швейцарию — 1.45.

Швеция — Словакия (группа А)

Трансляция матча в записи на канале «Матч ТВ» в 00.30 (мск)

Словакия в выгодном положении, она стабильно закрепилась в четверке лидеров, сместить ее может лишь крайне неудачная игра в последующих встречах. Команда одержала победу над одними из главных фаворитов группы — сборной России, а также выиграла у Белоруссии и Великобритании, уступив лишь Швейцарии.

Шведы находятся на грани провала с шестью очками после пяти игр. Швеции больше нельзя проигрывать, иначе сборная покинет чемпионат после группового этапа. Букмекеры принимают ставки на победу шведов с коэффициентом 1.68, на словаков — 4.60.

Италия — Канада (группа В)

Трансляция матча в записи на канале «Матч! Игра» в 22.35 (мск)

Канада после трех поражений подряд начала понемногу набирать форму, заработав по три очка после побед над Норвегией и Казахстаном. У канадцев еще сохраняются шансы попасть в плей-офф, но им требуются неудачи прямых конкурентов.

Италия для Канады — очень хороший соперник, чтобы улучшить свои позиции в группе. Сами итальянцы показали такой хоккей, что уже не рассчитывают на выход в плей-офф, да и в целом сборная Италии — главный аутсайдер чемпионата мира.

Финляндия — Латвия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.20 (мск)

Сборная Латвии смотрится довольно невзрачно. Была эмоциональная победа над Канадой в самом начале, но затем все пошло по нисходящей: поражение от Казахстана, невпечатляющая победа над Италией, поражения от США и Норвегии.

Финны, по прогнозам букмекеров, в матче с Латвией должны победить, но их победа наверняка будет скромной. У сборной Финляндии преимущество по очкам в группе, и даже в случае поражения они сохранят четвертое место в группе В и перспективу на выход в плей-офф чемпионата.

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Топ комментариев

Иркут 69

Странно, что ещё хоть кто то ожидает при этих деятелей позитивных сдвигов. Опыт показал что это напрасная...

Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

Uynachalnica

Какой у нас народ то оптимистичный весь, со второго срока все вниз катимся, а веры до сих пор не утратили!

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