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Девятый день ЧМ по хоккею: кто играет 29 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Шесть игр пройдет в девятый день чемпионата мира по хоккею. В пятом туре ЧМ уже смогут определиться основные претенденты на плей-офф, а кто-то потеряет шансы на выход из группы. 29 мая в группе А играют Чехия с Великобританией, Швейцария с Россией и Словакия с Данией. В группе В сразятся Италия с Казахстаном, Норвегия с США и Германия с Финляндией.

Чехия — Великобритания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 12.05 (мск)

Сборная Великобритании находятся на подъеме. Они одержали первую за 59 последних лет победу в основное время на чемпионатах мира в ЧМ-2021 с Белоруссией, обыграв соперника со счетом 4:0. И теперь, благодаря боевому настрою, могут потрепать чехам нервы.

Что касается чехов, то они два раза подряд выиграли у белорусов и шведов. Также сборная Чехии продолжает оставаться фаворитом турнира. Коэффициент на победу британцев — 2.44, а ставки на чехов принимаются с коэффициентом 1.11.

Швейцария — Россия (группа А)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 20.05 (мск)

На ЧМ-2021 швейцарцы разгромили словаков со счетом 8:1. Россияне же им проиграли (1:3). Сборные России и Швейцарии находятся в лидерах турнирной таблицы группы А, и этот поединок крайне важен для обеих команд.

Фаворита предстоящей игры назвать трудно. Усиление из НХЛ еще не может помочь российской команде, поэтому игра со Швейцарией будет напряженной. Обе команды могут сделать ставку на крепкую оборону, а также на дисциплинированную и аккуратную игру.

Словакия — Дания (группа А)

Трансляция матча в записи на канале «Матч! Игра» в 22.35 (мск)

Для сборной Словакии матч с датчанами не критичен. Даже при проигрыше словаки останутся в первой тройке группы А, поскольку у всех лидеров по девять очков, а у других от пяти и меньше. Однако победа гарантирует выход из группы.

Для сборной Дании игра намного важнее — у команды пока еще, при условии ухудшения положения отстающих, есть шансы выбиться в плей-офф. 

И датчане, и словаки показывают довольно неровную игру. Предстоящий матч ожидается напряженным и интересным. Коэффициент на победу Дании — 3.32, а на победу Словакии — 2.00.

Италия — Казахстан (группа В)

Трансляция матча в записи на канале «Матч! Игра» в 14.35 (мск)

Встреча казахстанцев с главными аутсайдерами чемпионата может принести сборной еще три очка в копилку. И это вполне ожидаемый результат, поскольку за Казахстаном на ЧМ уже три победы (две в овертайме) за четыре игры. И пока главный ее конкурент на выход в плей-офф — сборная Латвии.

Сборная Италии математически еще не потеряла шансы на выход из группы, но чудо маловероятно. За весь групповой этап чемпионата итальянцы одержали четыре чистых поражения, забив своим соперникам в общей сложности пять шайб. Букмекеры прогнозируют победу претендующему на лидерство в группе В Казахстану.

Норвегия — США (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Расстановка сборных в группе В обеспечивает психологическое преимущество США. Американцы после четырех игр с тремя победами в основное время занимают третью строчку. У Норвегии всего три очка и одна победа над главным аутсайдером — итальянцами.

С другой стороны, норвежцы к предстоящей встрече подходят в своем оптимальном составе, в то время как у американцев среди потерь значатся голкипер Энтони Столарс и нападающий Тэйг Томпсон. Это дает команде хоть и небольшие, но оправданные надежды на успех. Букмекеры принимаю ставки на США с коэффициентом 1.23, на Норвегию — 13.00.

Германия — Финляндия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Матч двух главных фаворитов группы В ожидается особенно захватывающим. Обе команды показали неожиданную игру, уступив слабакам, но набрали обороты в дальнейшем ходе группового этапа.

Последний очный матч Германии и Финляндии завершился в пользу первых со счетом 4:2. Сейчас, по итогам четырех игр они занимают верхние строчки турнирной таблицы. У немцев лишь на одно очко меньше, чем у финнов.  Букмекеры прогнозируют победу Германии с коэффициентом 4.50, поставить на победу финном можно с коэффициентом 1.62. 

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