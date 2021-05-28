Объявлены победители фестиваля «Ново-Сибирский транзит»

Жюри выбрало лауреатов фестиваля «Ново-Сибирский транзит», лучшим спектаклем был признан «Идиот» театра «Старый дом», сообщается на сайте мероприятия.

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» показал 16 лучших спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Впервые участие в фестивале принял Театр Олонхо из Якутска и Городской драматический театр Шарыпово, ставший в этом году лауреатом Национальной премии «Золотая Маска».

Профессиональное жюри выбрало лауреатов конкурса. Лучшим спектаклем большой формы стал «Идиот» новосибирского театра «Старый дом». Режиссер Андрей Прикотенко перенес действие известного романа в современность и предлагает собственный взгляд на события.

«Идиот» взял еще два приза. «Лучшую мужскую роль» дали актеру Анатолию Григорьеву — исполнителю роли князя Мышкина. Номинацию «Надежда сцены» получила актриса Альбина Лозовая за роль Настасьи Филипповны в этом спектакле.

Три премии получил спектакль «Дети Солнца» по пьесе Максима Горького театра «Красный факел» (режиссер Тимофей Кулябин): как лучший спектакль малой формы и специальную премию молодежного жюри. Также исполнитель роли Бориса Чепурного Андрей Черных получил номинацию «За лучшую мужскую роль второго плана».

Лучшей режиссерской работой признан спектакль Петра Шерешевского — «Экстремалы» Сахалинского международного театрального центра имени Чехова.

«Лучшую женскую роль» отдали Наталье Горячевой за роль Мадам Чиссик в спектакле «Мы, герои» Красноярского драматического театра имени Пушкина. «Лучшую женскую роль второго плана» жюри присудило Кристине Лапшиной за роль Сони в спектакле «Дядя Ваня» Омского академического театра драмы.