Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии

Российская армия должна стать компактной и эффективной, для этого нужно активно развивать военно-транспортную авиацию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

«Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций», — сказал Путин.

По его словам, мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния во многом определяют развитие военно-транспортной авиации, ее слаженная работа и высокая готовность авиапарка.

Вооруженным силам России нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов, и «в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы», подчеркнул президент России.

Завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.

С использованием отечественных комплектующих в настоящее время поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124, отметил российский лидер.