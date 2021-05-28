Медведь в Приангарье попал в безвыходную ситуацию в собачьем питомнике

Медведь в городе Братске Иркутской области забрался в частный собачий питомник в четверг, и не смог выбраться оттуда. Оказавшийся в ловушке косолапый приготовился к защите и нападению, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
«Проникнув в один из вольеров, зверь оказался в ловушке и уже не смог самостоятельно покинуть двор, огороженный высоким забором», — отметил представитель пресс-службы.
Находясь в безвыходной ситуации, медведь проявлял агрессию и демонстрировал готовность к нападению. Вывести косолапого из вольера на свободу было невозможно.
Тогда сотрудники питомника вызвали полицию и специальные службы. Им удалось усыпить зверя и увезти в лес.
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