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Медведь в Приангарье попал в безвыходную ситуацию в собачьем питомнике

Источник:
Sibnet.ru
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Медведь в городе Братске Иркутской области забрался в частный собачий питомник в четверг, и не смог выбраться оттуда. Оказавшийся в ловушке косолапый приготовился к защите и нападению, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

«Проникнув в один из вольеров, зверь оказался в ловушке и уже не смог самостоятельно покинуть двор, огороженный высоким забором», — отметил представитель пресс-службы. 

Находясь в безвыходной ситуации, медведь проявлял агрессию и демонстрировал готовность к нападению. Вывести косолапого из вольера на свободу было невозможно.

Тогда сотрудники питомника вызвали полицию и специальные службы. Им удалось усыпить зверя и увезти в лес.

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gena415

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Uynachalnica

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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