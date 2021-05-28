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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы бросились на поиски подработки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Интерес к подработке в этом году существенно вырос в регионах страны, в Новосибирской и Омской областях – еще сильнее, чем в других субъектах федерации.

«Данные экспертов говорят о том, что в целом по стране интерес к подработке подрос – индекс ее востребованности составил -0,19, при этом в Новосибирской области индекс востребованности подработки еще выше -0,28», – сообщила служба исследований сервиса HeadHunter.

Среди сибирских регионов самая низкая потребность в подработке отмечена в Красноярском крае, а наиболее высокая – в Омской области.

Также данные исследования говорят о том, что у каждого пятого новосибирца уже есть дополнительная работа.

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