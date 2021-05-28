Новосибирцы бросились на поиски подработки

Интерес к подработке в этом году существенно вырос в регионах страны, в Новосибирской и Омской областях – еще сильнее, чем в других субъектах федерации.

«Данные экспертов говорят о том, что в целом по стране интерес к подработке подрос – индекс ее востребованности составил -0,19, при этом в Новосибирской области индекс востребованности подработки еще выше -0,28», – сообщила служба исследований сервиса HeadHunter.

Среди сибирских регионов самая низкая потребность в подработке отмечена в Красноярском крае, а наиболее высокая – в Омской области.

Также данные исследования говорят о том, что у каждого пятого новосибирца уже есть дополнительная работа.