Вторая часть пятого сезона «Люцифера» выходит на Netflix

Премьера второй части пятого сезона «Люцифера» состоится в пятницу, 28 мая, на видеосервисе Netflix.

Вторая часть будет состоять из восьми эпизодов. Первая часть пятого сезона «Люцифера» завершилась на том, что братья-ангелы устроили драку. В схватке сошлись Люцифер и Михаил, а также Аменадиэль. Чтобы прекратить битву своих сыновей на землю спускается Бог.

В новых сериях, судя по трейлеру, Бог воссоединит братьев, но ненадолго. После того как отец объявит о своем желании уйти на покой, Михаил и Люцифер снова будут бороться, но уже за право занять место Бога. Союзниками героев станут люди, другие ангелы и демоны.

В отношениях детектива Хлои Декер и Люцифера вновь возникнут вопросы. В одном из эпизодов трейлера, дьявол признается детективу, что соврал бы ей, если бы признался в любви.

Сериал «Люцифер» рассказывает о том, как дьявол покинул ад, чтобы жить на земле. После его знакомства с людьми и работе с детективом он начинает меняться и анализировать свои отношения с отцом. Сериал завершится шестым сезоном, который уже отснят, его выход намечен на конец этого года.