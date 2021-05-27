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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aeroprints.com / CC BY-SA 3.0

Пассажирский лайнер Як-42 в четверг аварийно вернулся в Новосибирск из-за задымления и проблем с двигателем.

Командир самолета Як-42, вылетевшего из Новосибирска в Братск, доложил о задымлении в салоне и отказе левого двигателя, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Самолет экстренно вернулся в Новосибирск и совершил аварийную посадку. Отмечается, что в результате никто не пострадал, ведется проверка инцидента.

Самолет Як-42 был разработан в середине 1970-х годов для полетов на ближнемагистральных авиалиниях, коммерческая эксплуатация лайнера началась в 1980 году. Он может перевозить до 120 пассажиров.

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