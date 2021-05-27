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Бобровский усилит сборную России на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1057 / CC BY-SA 4.0

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский присоединится к сборной России, 32-летний голкипер прилетит в Ригу 29 мая.

При этом легионеру из НХЛ предстоит пройти карантин, передает «Чемпионат». Если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трех дней они будет ежедневно сдавать на тесты на коронавирус. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допускают к матчам.

Таким образом, Бобровский сможет сыграть за сборную не раньше полуфинала, если российская команда обыграет своего соперника в четвертьфинале. До этого момента он будет лишь тренироваться.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. 3 июня пройдут матчи четвертьфинала, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня, когда пройдут игры за золотые и бронзовые медали.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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