Бобровский усилит сборную России на ЧМ-2021

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский присоединится к сборной России, 32-летний голкипер прилетит в Ригу 29 мая.

При этом легионеру из НХЛ предстоит пройти карантин, передает «Чемпионат». Если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трех дней они будет ежедневно сдавать на тесты на коронавирус. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допускают к матчам.

Таким образом, Бобровский сможет сыграть за сборную не раньше полуфинала, если российская команда обыграет своего соперника в четвертьфинале. До этого момента он будет лишь тренироваться.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. 3 июня пройдут матчи четвертьфинала, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня, когда пройдут игры за золотые и бронзовые медали.