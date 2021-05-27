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Путин похвастался «непревзойденными» ракетами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи рассказал о превосходстве крылатых ракет «Калибр» над иностранными образцами.

«Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров», — сказал он.

Путин уточнил, что по своим техническим характеристикам российские крылатые ракеты не только не уступают, но и «часто превосходят иностранные образцы», а по ряду показателей являются уникальными.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», — подчеркнул глава государства.

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