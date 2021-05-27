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Nintendo выпустит новую игровую консоль Switch

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Nintendo выпустит обновленную версию своей игровой консоли Switch в сентябре или октябре 2021 года.

Консоль получит 7-дюймовый OLED-дисплей от Samsung, а также более мощный чип от NVIDIA с поддержкой технологии сглаживания DLSS, это позволит выводить изображение на экран с разрешением 4К, пишет Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава ранее заявил, что компания запасла достаточное количество полупроводников, чтобы производить консоль Switch в ближайшее время, однако ближе к концу года может возникнуть дефицит.

Последней выпущенной консолью Nintendo стала Switch Lite, которая появилась в 2019 году. Она отличалась от стандартной приставки тем, что ее нельзя было подключить к телевизору. При этом стандартная Nintendo Switch в первом квартале 2021 года стала самой продаваемой в мире.

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