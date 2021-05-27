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Путину предложили запрет на самогонные аппараты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Открытую продажу самогонных аппаратов в России необходимо запретить в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком, такое предложение российскому президенту Владимиру Путину выдвинул аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

«Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — цитирует документ «Прайм».

Отмечается, что в 2020 году в «Яндексе» зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года. Это говорит о том, что население стало активно производить алкоголь.

Кроме этого, из 160 тысяч сельских населенных пунктов в России 45% официально не имеют магазинов с лицензиями на алкоголь, их жители вынуждены потреблять самогон или нелегальный алкоголь.

Одновременно с введением запрета на открытую продажу самогонных аппаратов также предлагается рассмотреть вариант легализации торговли алкоголем через интернет.

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