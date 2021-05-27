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Российский суд оштрафовал Twitter

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за наличие запрещенного контента, соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы.

Соцсеть в четверг признали виновной по шести протоколам — она получила наказание на общую сумму в 19 миллионов рублей. Ранее по еще трем протоколам суд назначил Twitter штраф в 8,9 миллиона рублей.

По российским законам, если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенному контенту, то ее могут наказать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В некоторых случаях штрафы могут быть еще выше. Так, за отказ удалить информацию с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков размер штрафа увеличится до 8 миллионов рублей.

При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. А в случае отказа стереть «особо тяжкий» контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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