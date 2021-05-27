Интересные впечатления перестроят мозг на физическом уровне

Интересная жизнь с большим количеством впечатлений положительно влияет на мозг, заставляя организм менять хромосомы, доказали испанские ученые.
Эксперименты показали, что животные, в клетке которых много переходов или игрушек, чувствуют себя значительно лучше собратьев, обитающих в скучной обстановке. В частности, их мозг медленнее стареет, у организма лучше иммунитет, пишет Frontiers in Molecular Neuroscience.
Согласно наблюдениям, интересная жизнь заставляет мозговые нейроны формировать новые соединения и цепочки. Одновременно изменения происходят в кровеносных сосудах, которые обеспечивают нейроны кислородом и питательными веществами.
Если жизнь интересная, в клетках мозга меняется активность трех белков, которые отвечают за рост нейронных отростков и формирование синапсов. В результате мозг начинает работать лучше, когнитивный функции повышаются.
Исследователи предполагают, что подробное изучение белков позволит «расшевелить мозг» даже без терапии новыми впечатлениями. В частности, механизм позволит лечить различные заболевания, связанные с ухудшением интеллекта.
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