НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Интересные впечатления перестроят мозг на физическом уровне

Источник:
«Наука и жизнь»
228 1
Фото: © Cараев Владимир, Sibnet.ru

Интересная жизнь с большим количеством впечатлений положительно влияет на мозг, заставляя организм менять хромосомы, доказали испанские ученые.

Эксперименты показали, что животные, в клетке которых много переходов или игрушек, чувствуют себя значительно лучше собратьев, обитающих в скучной обстановке. В частности, их мозг медленнее стареет, у организма лучше иммунитет, пишет Frontiers in Molecular Neuroscience.

Согласно наблюдениям, интересная жизнь заставляет мозговые нейроны формировать новые соединения и цепочки. Одновременно изменения происходят в кровеносных сосудах, которые обеспечивают нейроны кислородом и питательными веществами.

Если жизнь интересная, в клетках мозга меняется активность трех белков, которые отвечают за рост нейронных отростков и формирование синапсов. В результате мозг начинает работать лучше, когнитивный функции повышаются.

Исследователи предполагают, что подробное изучение белков позволит «расшевелить мозг» даже без терапии новыми впечатлениями. В частности, механизм позволит лечить различные заболевания, связанные с ухудшением интеллекта.

Еще по теме
Сибирские химики создали из клюквы жиросжигатель для спортсменов
Астрофизик призвал заключить договор с инопланетянами
Луна оказалась на минимальном расстоянии к Земле
Аналитический комплекс для атомной промышленности создали в Сибири
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский врач оказалась новой фигуранткой в деле о продаже детей
Томича поймали в Норильске за убийство из 90-х
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Организаторы научного шоу в Иркутске получили срок за обжегшихся детей
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
27 мая 20:15
(МСК)
Швеция
Чехия
27 мая 20:15
(МСК)
Финляндия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
27 мая 16:15
(МСК)
Швейцария 8
Словакия 1
27 мая 16:15
(МСК)
США 4
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 47 баллов
  • Banifaciy — 45 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 45 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин похвастался «непревзойденными» ракетами
Дети Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников
Роскачество назвало идеальный телевизор для геймера
Интересные впечатления перестроят мозг на физическом уровне
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

gena415

гоню свой алкоголь уже лет 10 ,последние 5 лет с зерна и настаиваю в дубовой бочке . и вот вопрос к...
Sibnet.Ru