Глава федерации оценил участие Загитовой в Олимпиаде-2022

Фигуристка Алина Загитова не примет участия в Олимпийских играх-2022, сообщил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», — цитирует Горшкова РБК. Он отвечал на вопрос, будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде через год.

Заявка сборной на олимпийский сезон 2021/22 будет формироваться по спортивному принципу, исходя из результатов, показанных в завершившемся сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, включаются в основной состав, показавшие результаты ниже — в резервный состав.

В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер в командном. Она также выигрывала чемпионат мира, Европы и финал Гран-при. Последний раз на соревнованиях выступала в декабре 2019 года на Гран-при в Турине. Там она стала шестой, после чего объявила о паузе в карьере. О завершении карьеры спортсменка ничего не сообщала.