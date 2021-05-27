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Томича поймали в Норильске за убийство из 90-х

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики задержали в Норильске жителя Томска, который 21 год скрывался от следствия и жил под фальшивыми документами, сообщило в четверг СУ СКР по Томской области.

«В октябре 1999 года 20-летний житель Томска, находясь на улице Пушкина, в ходе ссоры причинил ножевые ранения двоим мужчинам, один из которых скончался на месте, а второй был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

Подозреваемого найти не удалось. Его объявили в розыск, следствие приостановили. Только в 2021 году у следователей появилась информация, что вероятный преступник может жить в Норильске с поддельными документами.

Криминалисты проанализировали эпителий подозреваемого из Норильска и его родного брата из Томска. Выяснилось, что в Норильске действительно живет тот, кого заподозрили в убийстве.

Вероятного преступника задержали и арестовали. Он дал признательные показания, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
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