Томича поймали в Норильске за убийство из 90-х

Силовики задержали в Норильске жителя Томска, который 21 год скрывался от следствия и жил под фальшивыми документами, сообщило в четверг СУ СКР по Томской области.

«В октябре 1999 года 20-летний житель Томска, находясь на улице Пушкина, в ходе ссоры причинил ножевые ранения двоим мужчинам, один из которых скончался на месте, а второй был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

Подозреваемого найти не удалось. Его объявили в розыск, следствие приостановили. Только в 2021 году у следователей появилась информация, что вероятный преступник может жить в Норильске с поддельными документами.

Криминалисты проанализировали эпителий подозреваемого из Норильска и его родного брата из Томска. Выяснилось, что в Норильске действительно живет тот, кого заподозрили в убийстве.

Вероятного преступника задержали и арестовали. Он дал признательные показания, теперь ему грозит до 15 лет колонии.