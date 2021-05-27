Организаторы научного шоу в Иркутске получили срок за обжегшихся детей

Суд в Иркутской области вынес приговор организаторам научного-развлекательного шоу, во время которого пострадало 13 человек, 10 детей получили ожоги. Их приговорили к реальным срокам, сообщило региональное СУ СК России.

В июне 2018 года в одном из помещений научно-развлекательного центра «Гравитация» детям и их родителям демонстрировали опыты с огнем. Ведущий стал наливать в чашу спирт, внезапно загорелась паровоздушная смесь, и начался пожар. Сидевшие в первом ряду зрители получили ожоги.

По данным прокуратуры пострадало 13 человек. Медицинская помощь понадобилась 10 детям в возрасте от пяти до 13 лет. Двум детям был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал директора и технического директора виновными по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Им предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, и компенсировать потерпевшим 6 миллионов. Ведущего также признали виновным и приговорили к тем годам лишения свободы условно.