Дарья Мороз раскрыла подробности третьего сезона «Содержанок»

Актриса Дарья Мороз, исполняющая одну из главных ролей в «Содержанках», рассказала, что зрителей в третьем сезоне ждет детективный бизнес-сюжет.

«Мужской сезон, столкновение крупных интересов, бизнеса, чиновников, политики и так далее. Есть в основе условно детективный бизнес-сюжет и есть все остальное — то, что происходит, как развиваются наши герои», — описала третий сезон «Содержанок» Мороз в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Актриса рассказала, что новый сезон хотят сделать более брутальным и мужским. Она рассекретила роль Владимира Ольховского в проекте, сказав, что в третьем сезоне он не будет играть доминирующего героя.