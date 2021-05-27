НАВЕРХ
Актуальная тема
Дело мэра Томска
Актуальная тема
Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэра Томска Кляйна отправят под домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © Кадр из видео СК РФ

Мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, после выписки из больницы будет находиться под домашним арестом, решил в четверг Советский районный суд.

«Изменить место пребывания под домашним арестом Кляйну Ивану Григорьевичу на жилое помещение», – цитирует «Интерфакс» судью Николая Хабарова.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэру провели две операции в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну мэру пресечения с ареста на домашний арест, чтобы находиться в клинике, а не в СИЗО. Суд начал рассматривать дело только в среду, 26 мая, до этого заседания откладывали из-за состояния здоровья подсудимого.

Тема: Дело мэра Томска
Рассмотрение дела мэра Кляйна возобновили в Томске
Суд по делу жены мэра Томска вновь отложили
Суд над мэром Томска Кляйном перенесли из-за его здоровья
Доходы мэра Томска Кляйна упали втрое
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский врач оказалась новой фигуранткой в деле о продаже детей
Томича поймали в Норильске за убийство из 90-х
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Организаторы научного шоу в Иркутске получили срок за обжегшихся детей
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
27 мая 16:15
(МСК)
Швейцария
Словакия
27 мая 16:15
(МСК)
США
Латвия
Весь календарь
Последние матчи
26 мая 20:15
(МСК)
Беларусь 3
Великобритания 4
26 мая 20:15
(МСК)
Канада 4
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 47 баллов
  • Banifaciy — 45 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 45 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?

borzii 2.0

иначе кто будет власть от народа защищать.
Sibnet.Ru