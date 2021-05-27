Мэра Томска Кляйна отправят под домашний арест

Мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, после выписки из больницы будет находиться под домашним арестом, решил в четверг Советский районный суд.

«Изменить место пребывания под домашним арестом Кляйну Ивану Григорьевичу на жилое помещение», – цитирует «Интерфакс» судью Николая Хабарова.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэру провели две операции в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну мэру пресечения с ареста на домашний арест, чтобы находиться в клинике, а не в СИЗО. Суд начал рассматривать дело только в среду, 26 мая, до этого заседания откладывали из-за состояния здоровья подсудимого.