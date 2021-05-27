НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

«ВКонтакте» стала первой социальной сетью с управлением голосом

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © Sibnet.ru

Разработчики «ВКонтакте» объявили о запуске новой функции, теперь соцсеть первой в мире поддерживает голосовое управление.

Мобильные приложения «ВКонтакте» используют голосового помощника «Маруся», этот продукт был разработан компанией Mail.ru Group, которой принадлежит сама соцсеть, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

«Маруся» доступна на вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно нажать по значку голосового помощника, после чего активируются дополнительные навыки управления социальной сетью.

Например, с помощью голоса пользователь «ВКонтакте» сможет включить нужную песню, позвонить кому-то из друзей, найти пользователя или сообщество. Отмечается, что функционал Маруси, связанный с соцсетью, в будущем будет расширяться.

Еще по теме
Роскомнадзор выдвинул ультиматум западным соцсетям
Сибирские губернаторы вошли в топ самых неспортивных
WhatsApp обзавелся новым режимом исчезающих сообщений
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
смотреть все
Технологии #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский врач оказалась новой фигуранткой в деле о продаже детей
Томича поймали в Норильске за убийство из 90-х
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Организаторы научного шоу в Иркутске получили срок за обжегшихся детей
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
27 мая 16:15
(МСК)
Швейцария
Словакия
27 мая 16:15
(МСК)
США
Латвия
Весь календарь
Последние матчи
26 мая 20:15
(МСК)
Беларусь 3
Великобритания 4
26 мая 20:15
(МСК)
Канада 4
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 47 баллов
  • Banifaciy — 45 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 45 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
44
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
37
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
31
Цены на красную икру установили рекорд
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Sibnet.Ru