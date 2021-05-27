«ВКонтакте» стала первой социальной сетью с управлением голосом

Разработчики «ВКонтакте» объявили о запуске новой функции, теперь соцсеть первой в мире поддерживает голосовое управление.

Мобильные приложения «ВКонтакте» используют голосового помощника «Маруся», этот продукт был разработан компанией Mail.ru Group, которой принадлежит сама соцсеть, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

«Маруся» доступна на вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно нажать по значку голосового помощника, после чего активируются дополнительные навыки управления социальной сетью.

Например, с помощью голоса пользователь «ВКонтакте» сможет включить нужную песню, позвонить кому-то из друзей, найти пользователя или сообщество. Отмечается, что функционал Маруси, связанный с соцсетью, в будущем будет расширяться.