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Восьмой день ЧМ по хоккею: кто играет 28 мая

Источник:
Sibnet.ru
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В пятом туре ЧМ-2021 ожидаются противостояние восьми команд. 28 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею сыграют сборная Швеции против сборной Великобритании и Дания против Белоруссии в группе А. В группе B за очки поборются Казахстан с Канадой и Латвия с Норвегией.

Швеция — Великобритания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Матч Швеции и Великобритании интересен в первую очередь тем, что эти сборные еще ни разу не играли друг против друга на мировых первенствах. Сравнить статистику встреч команд невозможно. Можно лишь оценить успех стран на ЧМ-2021.

Швеция — одна из ведущих команд на международной арене, наряду с Россией, Канадой, Чехией, США и Финляндией входит в «большую хоккейную шестерку». Дела на чемпионате у шведов пока идут не очень хорошо, но Великобритания в числе аутсайдеров. По данным букмекеров, у Швеции отличные шансы победить в этом матче.

Дания — Белоруссия (группа А)

Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» в 21.00 (мск)

Последний раз на чемпионате мира команды встречались в 2015 году. Тогда Дания вела в счете и смотрелась убедительно до второго периода, после которого Белоруссия перехватила инициативу и разгромила соперников.

На текущем чемпионате мира пока выигрышнее смотрится Дания, которая за четыре игры набрала пять очков. У Белоруссии немного меньше — четыре. Букмекеры принимают почти равные ставки на обе команды, ожидается упорная борьба.

Казахстан — Канада (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

После четырех сыгранных матчей казахстанской сборной с семью очками удалось закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице группы B. В то же время для сборной Канады этот чемпионат мира складывается неудачно, сейчас она с тремя баллами находится на шестой строчке в группе.

На старте чемпионата разница в ставках на аутсайдеров и лидеров турнира была большой. Сейчас, когда турнир перевернул понимание болельщиков о хоккейных фаворитах, разрыв уменьшился. Победа Казахстана оценивается в 7.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.05, а на победу Канады — 1.33.

Латвия — Норвегия (группа В)

Трансляция матча в записи на канале «Матч! Игра» в 23.50 (мск)

Норвежская хоккейная сборная не может похвастаться результатом на ЧМ-2021. Норвежцы пока сумели обыграть лишь Италию, но потерпели крупные поражения от Германии, Финляндии и Канады.

Сборная Латвии — не самая сильная команда по мировым меркам. Но в качестве хозяйки турнира она показывает неплохие результаты и пока сохраняет шансы на выход в плей-офф. Расстановка сил на первый взгляд очевидна — шансов на победу у латышей больше. Но этот чемпионат уже преподнес немало сюрпризов.

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