Заморозки придут в Омск

Синоптики пообещали омичам на ближайшие две ночи похолодание, вероятны заморозки, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Как сообщила администрация города со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС», в Омской области ночами в пятницу и субботу ожидаются заморозки до минус трех градусов.

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«Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций в виде пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также повреждение и обрыв линий связи и электропередач. Кроме того, не исключено нарушение транспортного сообщения, вызванное опасными погодными явлениями», – говорится в сообщении.