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Заморозки придут в Омск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали омичам на ближайшие две ночи похолодание, вероятны заморозки, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Как сообщила администрация города со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС», в Омской области ночами в пятницу и субботу ожидаются заморозки до минус трех градусов.

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«Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций в виде пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также повреждение и обрыв линий связи и электропередач. Кроме того, не исключено нарушение транспортного сообщения, вызванное опасными погодными явлениями», – говорится в сообщении.

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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?

borzii 2.0

иначе кто будет власть от народа защищать.
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