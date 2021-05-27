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Кабриолет «Волга» маршала СССР обнаружили в Германии

Источник:
Sibnet.ru
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«Волгу» в кузове кабриолет 1958 года выпуска выставили на продажу в немецком городе Марбруге. Владелец утверждает, что это автомобиль маршала СССР Ивана Якубовского.

Объявление опубликовано на сайте Autoscout24. По словам владельца, машиной владел маршал Советской Армии Иван Якубовский, в 1961-1962 годах командовавший Советскими вооруженными силами в Восточной Германии.

«Все запчасти оригинальные, кроме магнитолы, колпаков и топливного бака. Все эти детали доступны и идут в комплекте с автомобилем», — говорится в объявлении.

Пробег у машины — 15 тысяч километров. Салон машины отделан красной кожей. На капоте установлена фирменная статуэтка оленя. За редкую «Волгу» продавец хочет получить 28,4 тысячи евро (2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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