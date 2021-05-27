Китайские родители подали иск в суд Красноярска о возращении детей

Представитель 20 китайских семей подал иски в Центральный районный суд Красноярска с требованием вернуть генетическим родителям детей, изъятых в рамках уголовного дела об их торговле.

«27 мая в Центральный районный суд Красноярска подано первых 14 исков в интересах китайских генетических родителей о возвращении детей в биологически родные семьи. Предоставленные генетические экспертизы подтвердили родство на 99,9999%", — цитирует ТАСС представителя китайских семей, воспользовавшихся институтом суррогатного материнства в России, адвокат Игорь Трунов.

По его словам, с декабря 2020 года «дети разлучены с родителями и помещены в Красноярские специализированные детские дома».

По предварительной версии следствия, 33-летний мужчина привлекал женщин, которые за деньги были готовы выносить и родить детей. Одной из них стала гражданка Республики Казахстан. Ей организовали процедуру ЭКО в Камбодже, она забеременела и приехала в Красноярск рожать. Ранее ведомство сообщало, что биологическими отцами были китайские граждане.

Женщина родила ребенка и написала доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Она уехала в Казахстан и получила 13 тысяч долларов. Затем 33-летний «куратор» забрал из роддома новорожденного мальчика, его планировали передать покупателям.

Силовики нашли девять младенцев, которых, предположительно, родили суррогатные матери, а затем передали подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается.

Суд арестовал четырех подозреваемых. Они подозреваются в торговле людьми, в заведомо беспомощном состоянии. За это им грозит до десяти лет лишения свободы.