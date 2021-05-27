Малышева показала домашний тест на проблемы с потенцией

Переболевшие коронавирусом мужчины часто испытывают проблемы с потенцией, проверить мужское здоровье можно в домашних условиях, сообщила телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово».
«Можно провести марочный тест. Наклеиваются марки на половой член колечком. Если утром просыпаетесь, и они разорваны, значит эрекция существует», — сказал врач Герман Гендельман.
Малышева отметила, что это значит, что если во время секса есть проблемы, то они связаны с психологией, а не медициной. Но если марки не порвались, то надо идти к урологу и выяснять причину.
лачиновЭто в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...
ifhbrjdЭто перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
UynachalnicaЭто в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
borzii 2.0иначе кто будет власть от народа защищать.