Малышева показала домашний тест на проблемы с потенцией

Переболевшие коронавирусом мужчины часто испытывают проблемы с потенцией, проверить мужское здоровье можно в домашних условиях, сообщила телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово».

«Можно провести марочный тест. Наклеиваются марки на половой член колечком. Если утром просыпаетесь, и они разорваны, значит эрекция существует», — сказал врач Герман Гендельман.

Малышева отметила, что это значит, что если во время секса есть проблемы, то они связаны с психологией, а не медициной. Но если марки не порвались, то надо идти к урологу и выяснять причину.