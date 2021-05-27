«Танцы Минус» выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

Рок-группа «Танцы Минус» стала хедлайнером фестиваля «Голос
кочевников», музыканты выступят в Бурятии 17 июля, сообщается на странице мероприятия
во ВКонтакте.
Зрители услышат вечные, ностальгические хиты группы «Танцы
Минус», а также свежие композиции.
Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов.
Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут
цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе этого года
вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло
девять треков.
«Голос кочевников» проходит в Бурятии с 2009 года. География
участников с каждым годом расширяется. За десятилетнюю историю фестиваля зрители
услышали многие коллективы из Бурятии, Тывы и других регионов России, из Китая,
Монголии, Украины, Казахстана, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Индии, Бельгии,
Бразилии, Зимбабве, Белоруссии, Нигера, Франции, Южной Кореи, Армении, Испании,
Болгарии, Польши, Кении, Ямайки и Грузии.
лачиновЭто в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...
ifhbrjdЭто перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
sergik92а до этого ресурсы не продавали?))
UynachalnicaЭто в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?