«Танцы Минус» выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

Рок-группа «Танцы Минус» стала хедлайнером фестиваля «Голос кочевников», музыканты выступят в Бурятии 17 июля, сообщается на странице мероприятия во ВКонтакте.

Зрители услышат вечные, ностальгические хиты группы «Танцы Минус», а также свежие композиции.

Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе этого года вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло девять треков.

«Голос кочевников» проходит в Бурятии с 2009 года. География участников с каждым годом расширяется. За десятилетнюю историю фестиваля зрители услышали многие коллективы из Бурятии, Тывы и других регионов России, из Китая, Монголии, Украины, Казахстана, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Индии, Бельгии, Бразилии, Зимбабве, Белоруссии, Нигера, Франции, Южной Кореи, Армении, Испании, Болгарии, Польши, Кении, Ямайки и Грузии.