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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Власти обозначили условия для открытия завода Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maurizio Pesce from Milan, Italia / CC BY 2.0

Россия открыта у сотрудничеству с американским производителем электромобилей Tesla, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Главная задача государства — создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — сказал Мантуров в интервью газете «Аргументы и Факты».

Министр напомнил, что у России на данный момент имеются и свои наработки в области электротранспорта. Например, небольшой хэтчбек Zetta, который пока еще не получил серийной версии, а также «зеленая» Lada Vesta EV. Также министр упомянул электробусы от КамАЗа и электрические модели УАЗа.

Он посетовал, что выпускать «зеленые» машины в стране пока очень дорого. Технологии, которыми обладают наши производители, не дают возможности снизить цены до уровня, удовлетворяющего запросы рынка.

На прошлой неделе руководитель Tesla Илон Маск, выступая по видеосвязи в рамках марафона «Новое знание», заявил, что его компания в скором времени может официально выйти на отечественный рынок. Американский предприниматель также отметил, что рассматривает Россию в качестве кандидата на строительство нового предприятия по производству электромобилей.

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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
Sibnet.Ru